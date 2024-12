Marcas autorais de Curitiba se reúnem no MON para evento de Natal

Você ainda não comprou os presentes de Natal? Que tal aproveitar uma oportunidade única para adquirir produtos exclusivos e ainda contribuir com a economia local? Nos dias 14 e 15 de dezembro, o Museu Oscar Niemeyer (MON) será palco da 4ª edição do Quintal do Lupa, um evento que promete agitar o cenário curitibano com uma seleção especial de marcas autorais.

O Quintal do Lupa, organizado pelo Clube Lupa, reunirá 76 expositores cuidadosamente selecionados entre as 170 marcas afiliadas ao clube. Os visitantes encontrarão uma variedade de produtos com viés sustentável, incluindo moda, decoração, cosméticos, gastronomia e muito mais. E o melhor: a entrada é gratuita!

Fernanda Paludo, idealizadora do Clube Lupa, destaca a importância do evento: “É a oportunidade de apresentar trabalhos incríveis que estão sendo realizados em nossa cidade, com produtos e serviços pensados e executados por designers, estilistas, artesãos e artistas locais, que estão na contramão da lógica do mercado.”

Entre as experiências oferecidas, os curitibanos poderão explorar peças de segunda mão e vintage, descobrir produtos exclusivos e até mesmo desfrutar dos serviços do renomado salão de beleza Tristano. Para completar o clima festivo, um bar de drinks autorais e lounges de descanso prometem criar um ambiente acolhedor.

O evento não beneficia apenas os consumidores, mas também as marcas participantes. Jamille Figueiredo, criadora da Com.Cretando, compartilha sua experiência: “O Lupa é um projeto muito legal, especial e me trouxe muitos benefícios, não só de clientes, mas também de contatos. Por meio do Clube e do Quintal do Lupa, pude fazer parcerias com outras marcas que conversam com o que eu produzo.”

A edição 2024 do Quintal do Lupa promete ser ainda mais especial, com atenção aos detalhes para receber famílias inteiras. Fernanda Paludo ressalta: “A gente pensou em tudo para que as famílias sejam bem recepcionadas e possam curtir um dia agradável no MON, que é com certeza um dos lugares mais especiais de Curitiba.”

Entre as atrações gastronômicas, destacam-se os drinks autorais do Pepe, as tortas da Flavor Tortas, as pizzas da Romanvs, as opções sem glúten da Simple Gastronomia e os sorvetes da D’Vics.

O Quintal do Lupa é mais do que um evento de compras; é uma celebração da criatividade e do empreendedorismo curitibano. Não perca a chance de participar dessa experiência única e apoiar o talento local neste Natal.

Serviço:

Data: 14 e 15 de dezembro

Horário: das 11h às 20h

Local: Salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer

Entrada: Gratuita e aberta ao público

Venha descobrir o melhor da produção autoral de Curitiba e faça parte dessa economia circular que fortalece nossa comunidade!