Marca alemã de sapatos inaugura primeira loja em Curitiba, a maior do Brasil

A Birkenstock inaugurou na última quinta-feira (5) sua primeira loja em Curitiba, localizada no piso L2 do shopping Pátio Batel. A operação é a maior da marca alemã no Brasil e a única em funcionamento na Região Sul. Até então, as unidades físicas da empresa no país estavam restritas a São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

O espaço segue o padrão global de arquitetura da marca e inicia as operações com cerca de 80 modelos de calçados, além de meias, em uma coleção voltada para o verão. A abertura no mês de novembro visa atender à demanda de compras de fim de ano.

De acordo com Chris Bley, proprietária da unidade, o processo de implantação durou cerca de um ano e meio. “A Birkenstock está muito em alta e eu ouvia muita gente em Curitiba dizer que faltava essa marca aqui no Pátio Batel. As pessoas viajavam para comprar. Agora, podem comprar em Curitiba”, afirma. Para 2027, a previsão é expandir a oferta de produtos e modelos no local.

A marca teve origem em uma família de sapateiros alemães com registros que remontam a 1774. A estrutura dos produtos é baseada na palmilha anatômica de cortiça e látex (footbed). Em 1963, a empresa lançou a sandália Madrid, o primeiro modelo a utilizar essa palmilha. Dez anos depois, lançou o modelo Arizona.

Em 2021, o controle da companhia foi assumido pela gestora de investimentos L Catterton, ligada ao grupo LVMH, e a empresa abriu capital na Bolsa de Nova York em 2023.

O Pátio Batel fica na Av. do Batel, 1868, Curitiba. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.