Gigante dos outlets abre loja com 10 mil produtos em shopping de Curitiba

A Privalia, plataforma digital que reúne mais de 20 milhões de clientes cadastrados no Brasil, vai inaugurar sua primeira loja temporária em Curitiba no próximo domingo, 1º de novembro. Instalada no piso L4 do Shopping Crystal, no Batel, a operação terá 350 metros quadrados e cerca de 10 mil produtos de marcas nacionais e internacionais.

A novidade chega em um período estratégico para o comércio: a loja funcionará até 31 de dezembro, aproveitando o movimento da Black Friday e das compras de Natal. A expectativa da empresa é receber aproximadamente 15 mil visitantes por mês. O espaço será aberto ao público às 14h no dia da inauguração.

A proposta é levar para o ambiente físico a experiência de encontrar ofertas e produtos de diferentes marcas, com preço de outlet, que já caracterizam a plataforma na internet. Haverá roupas, calçados, bolsas e acessórios, com opções de moda feminina, masculina e infantil, além de produtos para o lar.

Na loja, os consumidores poderão conferir as peças pessoalmente, experimentar roupas e realizar as compras na hora. Haverá 12 provadores disponíveis e quatro posições de caixa.

Serão aproximadamente 10 mil itens expostos simultaneamente, com reorganização diária e renovação da seleção de produtos. Isso significa que o consumidor poderá encontrar novidades e ofertas diferentes ao longo do período de funcionamento.

A Privalia trabalha com mais de 600 marcas parceiras e comercializa tanto produtos de coleções atuais quanto itens de estoques remanescentes.

Por que a Privalia escolheu Curitiba?

A escolha da capital paranaense, conforme a plataforma, está na importância da cidade para a base de consumidores da Privalia e na oportunidade de testar a receptividade do público a uma operação física.

Segundo Fernando Boscolo, CEO da Privalia, a iniciativa busca transformar as compras em uma experiência que combine descoberta, variedade e oportunidades.

“O shoppertainment está no centro da nossa proposta de valor, ao transformar a compra em uma experiência de descoberta, que combina curadoria, variedade e oportunidades atrativas. Com a chegada a Curitiba, damos um novo passo ao levar essa dinâmica para o ambiente físico, aproximando ainda mais a Privalia dos consumidores”, afirma.

A abertura também permitirá à empresa conhecer melhor os hábitos e as preferências dos clientes que frequentam lojas físicas, avaliando como esse formato pode complementar as vendas pela internet. A operação será realizada em parceria com empreendedores locais e terá caráter experimental.

Loja terá ofertas durante a Black Friday e o Natal

O calendário foi um dos fatores determinantes para a inauguração. A loja estará em funcionamento durante a Black Friday, marcada para 27 de novembro, e seguirá aberta durante toda a temporada de compras natalinas.

Para a Privalia, a presença física neste período representa uma oportunidade de alcançar tanto consumidores que já utilizam o aplicativo e o site quanto pessoas que preferem conhecer e experimentar os produtos antes da compra.

A plataforma atua no comércio eletrônico com um modelo de negócios baseado em parcerias com marcas, incluindo a comercialização de estoques remanescentes. A proposta também contribui para dar destino a produtos que poderiam permanecer sem venda nas coleções anteriores.

Loja temporária da Privalia em Curitiba deverá ter mais de 10 mil itens entre roupas, calçados, bolsas, acessórios e produtos para o lar. (Crédito: Divulgação / Privalia)

Ingressos para entrar na loja

A entrada na Privalia Pop-Up Store Curitiba é gratuita. No entanto, é preciso retirar um ingresso. Para isso, clique aqui e consiga a entrada pelo Sympla. É importante ler todas as regras. Cada pessoa pode retirar até dois ingressos. Crianças a partir de 10 anos precisam de ingresso.

Cada ingresso dará acesso à loja em um horário específico, de hora em hora. Por exemplo: se você escolheu visitar das 15h às 16h do dia 19 de novembro, não poderá entrar em outro horário ou data. E não precisa chegar antes, pois o acesso é por ordem de chegada na janela de horário escolhida. Entrando na loja, o tempo de permanência lá dentro é livre.

Caso os horários estejam lotados e a pessoa não consiga ingresso, um novo lote é aberto sempre às 10h do dia anterior à visita. E para quem mesmo assim não conseguiu, é possível entrar também. No entanto, conforme a lotação da loja, será liberada a entrada por ordem de chegada. Precisa aguardar na fila, pois a prioridade será sempre para quem tem ingresso.

Pode fazer trocas ou comprar no site e pegar na loja?

A Privalia informou que trocas podem ser feitas somente se as peças tiverem defeitos e se forem compradas na loja física de Curitiba, com apresentação do cupom fiscal. Peças compradas na plataforma online não podem ser trocadas, muito menos retiradas na loja física.

A Privalia Pop-Up Store Curitiba permanecerá aberta até 31 de dezembro. O horário de funcionamento será de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.