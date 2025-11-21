Matarona de 42 km em Curitiba gera bloqueio em bairros neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Maratona de Curitiba 2025, programada para domingo (23/11), das 5h30 às 11h40, provocará alterações no trânsito em 42 km de ruas da capital paranaense. Com largada e chegada na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, o evento exigirá intervenções viárias em diversas vias da cidade.

O percurso será dividido entre áreas exclusivas para corredores e trechos reservados à circulação de veículos, conforme a dinâmica da prova. Os bloqueios acompanharão o trajeto, que inclui importantes avenidas como Cândido de Abreu, Visconde de Guarapuava, Presidente Getúlio Vargas e Marechal Floriano Peixoto.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) recomenda que os motoristas programem seus deslocamentos, utilizem rotas alternativas e respeitem a sinalização instalada no local. Agentes de trânsito estarão presentes para monitorar o tráfego e auxiliar na fluidez da região durante a prova.

Entre as principais vias afetadas estão: Avenida Cândido de Abreu, Travessa Nestor de Castro, Alameda Augusto Stellfeld, Rua Ângelo Sampaio, Avenida Visconde de Guarapuava, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Avenida Winston Churchill, Avenida Brasília, Rua Brigadeiro Franco (contramão), Avenida Marechal Floriano Peixoto (em ambos os sentidos), Rua Engenheiros Rebouças e Avenida Prefeito Omar Sabbag.

A maratona terá seu ponto de partida e chegada na Praça Nossa Senhora de Salete, passando por diversos bairros da cidade. Os participantes percorrerão ruas centrais, áreas residenciais e importantes corredores viários de Curitiba, proporcionando um desafio aos atletas e exigindo atenção redobrada dos motoristas e pedestres.

