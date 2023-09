Máquina de sorvete furtada em Curitiba é recuperada após quatro meses

Uma máquina de sorvete que havia sido furtada em maio deste ano foi recuperada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (06), em Curitiba. O maquinário foi localizado no bairro Fazendinha.

Segundo apuração da polícia, o objeto teria sido adquirido por R$ 6 mil por um casal. As investigações continuam a fim de apurar quem são os responsáveis pelo furto. A Polícia Civil não deu mais detalhes do caso.

Denuncie!

A PCPR pede o auxílio da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos telefones 197, da PCPR ou (41) 3218-6100, diretamente à equipe de investigação.

