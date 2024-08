Uma jovem de 23 anos acabou presa em flagrante por tráfico de drogas pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) na manhã desta quarta-feira (7) em Curitiba. Ela foi detida portando uma mala contendo diversos tabletes de maconha no interior de um posto de combustível localizado no Centro da cidade.

Os policiais militares, que atuam na Companhia Operacional de Recobrimento Preventivo (CORP), realizavam patrulhamento na região quando receberam uma denúncia de que uma mulher guardava objetos suspeitos em uma mala de viagem.

Ao chegarem no local da denúncia, um posto de combustível, os militares estaduais abordaram a jovem e durante a revista localizaram dentro de sua bagagem 21 tabletes de maconha, que pesados totalizaram 15,7 quilos da droga.

A moça, que já tinha várias passagens pela polícia pelo mesmo crime e usava tornozeleira eletrônica no momento da prisão, foi levada à Central de Flagrantes para as devidas providências.

