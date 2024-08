No início desta semana o frio deve continuar em diversas partes do Paraná, como Curitiba e região metropolitana (RMC). A previsão do tempo de temperaturas baixas é confirmada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que possui três alertas mostrando a situação no estado. São eles: onda de frio, geada e declínio de temperatura.

O aviso de cor laranja de onda de frio – indicando perigo, começou neste domingo (11) e é válido até às 11 horas de terça-feira (13). Esse alerta abrange a parte sul do Paraná e significa que a temperatura pode ficar 5ºC abaixo da média prevista para o período.

Em Curitiba, contemplada pelo comunicado do Inmet, a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra mínima de 4ºC e máxima de 13ºC para esta segunda-feira (12). Já na terça, a mínima prevista é de apenas 1ºC e a máxima é de 11ºC.

Além de parte do Paraná, a onda de frio também abrange os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Vai ter geada no Paraná nesta semana

O segundo alerta do Inmet indica geadas nesta segunda-feira (12). Nesse cenário, o Paraná possui dois avisos diferentes. Um é de cor laranja, que significa perigo, e abrange um pequeno território, alcançando municípios como Guarapuava, Bituruna, Palmas e General Carneiro.

O segundo é de cor amarela e mostra perigo potencial. Esse cobre praticamente todo o Paraná, deixando de fora apenas o litoral.

Temperatura vai cair no Paraná

Declínio de temperatura é o terceiro alerta do Inmet. De cor laranja, significando perigo potencial, o aviso é válido para segunda-feira (12) e tem recorte maior na parte central e norte do Paraná.

O Inmet comunica que há declínio de temperatura entre 3ºC e 5ºC, causando leve risco à saúde.

Podem ser afetadas as regiões Norte Pioneiro Paranaense, Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Centro-Sul Paranaense e Sudeste Paranaense.

