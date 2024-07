Bairros de Curitiba e de Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo e Campo Magro, na região metropolitana da capital, podem ficar sem água entre esta quarta-feira (17) e quinta-feira (18). O motivo é a substituição de equipamentos eletromecânicos na captação de água Passaúna.

De acordo com a Sanepar, os trabalhos serão realizados das 8h até as 17h desta quarta-feira. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente a partir das 8h da manhã de quinta-feira.

Almirante Tamandaré: Jardim Buenos Aires, Lamenha Grande, São Jorge, Cachoeira, Solar Tanguá, Nossa Sra. Do Pilar, Tanguá, Santa Maria, Santa Fé.

Araucária: Cachoeira, Centro, Iguaçu, Campo Redondo, Boqueirão/Faz Velha, Campina das Pedras, Capela Velha, Chapada, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras/Passaúna, Sabia, Vila Nova, Campestre, Barigui, São Miguel, Thomaz Coelho.

Curitiba: Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossunguê, Riviera, São Braz, Orleans, Fazendinha, São Miguel, Augusta, Cascatinha, Lamenha Pequena, Pilarzinho, Santa Felicidade, São João, Butiatuvinha, Portão, Vila Izabel, Santa Quitéria, Campo Comprido.

Campo Largo: Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Cercadinho, Vila Torres 1.

Campo Magro: Boa Vista.

A Sanepar reforça que só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A empresa sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

