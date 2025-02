Mais de 15 bairros de Curitiba e região ficam sem água nesta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dezessete bairros de Curitiba e da região metropolitana de Curitiba (RMC) enfrentam oscilação na rede da Sanepar ou falta de água nesta quinta-feira (13).

Entre os motivos dos problemas estão manutenções emergenciais, ajustes operacionais no sistema de Recalque Guarani, recuperação do sistema de Recalque Passaúna e Santa Quitéria e interligação de redes. Veja abaixo os locais afetados e a previsão de normalização do abastecimento.

Bairros afetados

Podem ficar sem água nesta quinta-feira, imóveis dos seguintes bairros de Curitiba e da região metropolitana:

Curitiba

Atuba

Cajuru

Campo Comprido

Campo do Santana

Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

Fazendinha

Mossunguê

Portão

Santa Cândida

Santa Quitéria

Tatuquara

Umbará

Vila Izabel

Colombo

Campo Pequeno

Curitibano

Osasco

Roça Grande

Previsão de retorno da água para as torneiras

Ajustes operacionais no sistema de Recalque Guarani da Sanepar, em Curitiba, podem provocar a falta de água nos bairros Atuba e Santa Cândida, em Curitiba; e nos bairros Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande e Curitibano, em Colombo (RMC). A previsão é de normalização no abastecimento até o fim da tarde desta quinta-feira, de forma gradativa.

Já a recuperação do sistema de Recalque Passaúna e Santa Quitéria pode causar oscilação de pressão na rede e falta de água nos bairros: Cidade Industrial, Fazendinha, Portão, Vila Izabel, Santa Quitéria, Campo Comprido e Mossunguê. Nestas regiões, a previsão é de normalização no abastecimento até as 8h da manhã desta sexta-feira (14), de forma gradativa.

No bairro Cajuru, uma interligação de redes foi programada para esta quinta-feira, com início às 8h30 e normalização prevista para ocorrer de forma gradativa, até a noite.

Uma manutenção emergencial da Sanepar no Recalque Ceasa também impactou o abastecimento de água nos bairros Tatuquara, Campo de Santana, Umbará e Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Neste locais, a normalização no abastecimento estava prevista para ocorrer até o meio-dia desta quinta-feira.

Uso prioritário da água

Em situações como estas, a Sanepar pede que as pessoas priorizem a água tratada para alimentação e higiene, sem desperdícios, para que o sistema normalize o quanto antes possível.

Segundo a companhia, podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site www.sanepar.com.br.