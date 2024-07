A Polícia Civil do Paraná (PCPR) destruiu 11,9 toneladas de medicamentos falsificados ou adulterados que foram apreendidos no primeiro semestre deste ano. A ação aconteceu na segunda-feira (15), em Curitiba.

Os remédios são oriundos de apreensões ocorridas durante operações policiais deflagradas em Curitiba e Região Metropolitana ao longo dos seis primeiros meses de 2024. “Além das apreensões, as ações resultaram em prisões de farmacêuticos e de coautores dos crimes”, afirma a delegada Aline Manzatto.

A destruição dos medicamentos aconteceu após autorização judicial. Ao todo, foram empregados sete caminhões para transportar o carregamento até a empresa especializada que realizou o processo.

Por se tratar de produtos químicos, os remédios não puderam ser incinerados. Eles foram macerados por uma máquina e, na sequência, encapsulados antes de serem aterrados, de modo que as substâncias não causem contaminação no solo.

Uma das ações que resultou na apreensão de um grande volume ocorreu no mês de março em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Na ocasião, um farmacêutico foi preso por falsificação de medicamento e tráfico de drogas.

Com ele, os policiais encontraram três contêineres lotados de medicações sem procedência, como remédios controlados e antibióticos, que tinham as datas de validade suprimidas para serem postos à venda. Além disso, o homem vendia medicações altamente viciantes, como morfina, metadona e fentanil.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!