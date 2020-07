Curitiba registrou mais 10 mortes e 640 novos casos de novo coronavírus nesta quarta-feira (8). Conforme a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS), a cidade contabiliza agora 216 óbitos e 8.426 habitantes infectados com a covid-19, desde a confirmação dos primeiros casos, em março. E apesar da abertura de 10 novos leitos no Hospital Evangélico Mackenzie nesta quarta, a taxa de ocupação nas UTIs exclusivas para covid-19 na rede SUS segue alta, com 89% dos leitos ocupados.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Greca cobra mais leitos de UTI pra covid-19 na região metropolitana de Curitiba

De acordo com os dados do informe diário, 3.779 moradores de Curitiba estão na fase ativa da doença, naquela em que são capazes de transmitir o novo vírus. Mas, do total de 8.426 infectados, 4.431 já estão recuperados da covid-19. As autoridades de saúde municipais ainda acompanham 621 pessoas que têm sintomas suspeitos da doença, sendo que muitas delas estão internadas em hospitais da cidade.

Famílias em luto

Mais 10 famílias de Curitiba perderam um ente querido para a covid-19. A SMS informa que as novas vítimas são seis homens e quatro mulheres, com idades entre 29 e 98 anos. Oito destes pacientes tinham mais de 60 anos e doenças crônicas graves. Um homem de 57 anos tinha obesidade como fator de risco e a mulher de 29 anos havia passado por um transplante de rim.

LEIA MAIS – Tire suas dúvidas: Veja o que abre e fecha em Curitiba com o decreto de quarentena durante a pandemia

publicidade

A maior parte dos óbitos divulgados nesta quarta-feira ocorreu entre sábado (4) e terça-feira (7). Uma das vítimas morreu em casa, no dia 28 de junho e seu falecimento estava em investigação. Outras 11 mortes suspeitas ainda aguardam o resultado dos exames.

Já a morte de um técnico de enfermagem de 52 anos, anunciada no boletim anterior, deixou a base de dados de Curitiba, após ser confirmado que ele residia em Colombo, na região metropolitana da capital. Em seu lugar foi computado o óbito de outra vítima, outro homem que também faleceu na terça-feira (7). Assim, o total de óbitos por covid-19 permanece em 216, com o acréscimo dos novos 10 falecimentos.

Em leitos de UTI e enfermaria

Há hoje em Curitiba 393 pacientes com novo coronavírus internados em hospitais públicos e particulares. Deste grupo, 141 ocupam leitos de unidades de terapia intensiva (UTI).

LEIA TAMBÉM – De saúde boa à UTI em horas. Agressividade da covid-19 preocupa em Curitiba

Ao todo, com a abertura dos novos leitos no Hospital Evangélico Mackenzie, Curitiba passa a contar com 598 leitos exclusivos na rede pública para pacientes com o novo coronavírus ou que apresentam sintomas da doença – são 271 leitos de UTI e 327 em enfermarias.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sandra Mara Mathias. Posted by Prefeitura de Curitiba on Wednesday, July 8, 2020

Infográfico…

Coronavírus no Brasil

Infográfico…

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?