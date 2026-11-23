Moradores de diferentes regiões de Curitiba devem se preparar para novas interrupções no abastecimento de água a partir desta terça-feira (24). Os serviços programados pela Sanepar podem deixar imóveis sem fornecimento por até 24 horas, com normalização prevista apenas para quarta-feira (25) em alguns bairros. As intervenções seguem até quinta-feira (26) e envolvem melhorias em reservatórios, redes de distribuição e adutoras.

Nesta segunda-feira (23), regiões de cinco bairros já foram afetadas por problemas na rede. No Umbará, Tatuquara e Sítio Cercado, a interrupção ocorreu durante uma investigação de vazamentos, com previsão de normalização às 13h30.

Já no Santa Cândida e Boa Vista, uma manutenção emergencial provocou a suspensão temporária do fornecimento, com retorno previsto para as 14h. Os horários eram estimativas e não confirmam que o abastecimento já tenha sido restabelecido.

Veja onde pode faltar água nos próximos dias

Terça-feira (24): regiões do Batel, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Seminário, Campo Comprido, Centro, Mercês e Mossunguê estão entre as áreas que podem ser afetadas por melhorias em reservatórios. Os trabalhos estão previstos das 8h às 20h, mas a normalização pode ocorrer somente às 8h de quarta-feira (25). Também estão previstas intervenções na Cidade Industrial, São Miguel, Pilarzinho e Santo Inácio, com diferentes horários de restabelecimento.

Quarta-feira (25): melhorias em adutoras podem comprometer o abastecimento em regiões do Uberaba, Boqueirão e Jardim das Américas, com normalização prevista para as 22h. Santa Quitéria e Campo Comprido também têm serviços programados, com retorno estimado para as 17h.

Quinta-feira (26): regiões do Cajuru, Uberaba e Centro podem enfrentar interrupções devido a melhorias em adutoras, com previsão de normalização às 22h. Também estão programados serviços no Xaxim, Alto Boqueirão e Sítio Cercado, com retorno estimado para as 20h.

Por que o abastecimento será interrompido?

Segundo a Sanepar, as intervenções são necessárias para realizar melhorias na infraestrutura de distribuição. Durante os trabalhos, pode ser necessário interromper temporariamente o fluxo de água nas tubulações.

A companhia orienta os moradores a utilizarem a água armazenada nas caixas-d’água de maneira econômica, evitando atividades como lavar calçadas e veículos. Imóveis sem reservatório podem sentir os efeitos das interrupções mais rapidamente.

A suspensão do fornecimento não atinge necessariamente todos os imóveis dos bairros mencionados. Os moradores podem consultar a situação de cada endereço no mapa de abastecimento da Sanepar.

Caso a água não retorne após o horário previsto, o atendimento está disponível pelo telefone 0800 200 0115 ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115.