Maior Superlua de 2025 desafia o tempo em Curitiba. Vai dar pra ver?

A maior Superlua de 2025 poderá ser observada na noite desta quarta-feira (5/11). O fenômeno deve deixar a lua cerca de 10% maior e cerca de 30% mais brilhante do que em uma lua cheia comum. O brilho ampliado será visível a olho nu e deve permanecer até a madrugada de quinta-feira (6/11). Mas e será que o tempo vai ajudar e poderemos presenciar o fenômeno estando em Curitiba?

Não é necessário usar telescópio ou binóculos para observar o fenômeno, basta que o céu esteja limpo. Em Curitiba, embora o dia comece com muitas nuvens, há chances de aberturas ao longo do período, inclusive com momentos de sol, o que amplia as chances de visualização no início da noite.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade deve diminuir entre quarta e quinta-feira. As chuvas tendem a se concentrar nas regiões próximas à fronteira com Mato Grosso do Sul e São Paulo, o que pode favorecer a observação em boa parte do estado.

O nascer da lua está previsto para ocorrer às 18h57, ainda durante o início do anoitecer. O ideal é buscar um local com horizonte livre de prédios ou árvores.

Para quem quiser registrar o momento com o celular, algumas dicas ajudam: apoiar o aparelho para evitar tremores, desligar o flash, usar zoom com moderação, ajustar o foco manualmente e reduzir a exposição para evitar estouro de luz.

O que é uma superlua?

O termo “superlua” não é científico, mas se popularizou para descrever a lua cheia que ocorre no perigeu, momento em que ela está mais próxima da Terra em sua órbita. Quanto menor a distância entre os dois, maior e mais brilhosa a lua parece para quem observa daqui.

Além da superlua desta quarta-feira, haverá outra oportunidade no dia 4 de dezembro, durante a última lua cheia de 2025. Porém, a expectativa é de que a de hoje seja a maior e mais luminosa do ano.

