Maior BO da gestão, novo transporte e o fim dos “porvinha”; Tribuna entrevista Eduardo Pimentel

Completando oito meses à frente da prefeitura de Curitiba, Eduardo Pimentel foi o convidado da Tribuna para um rolê diferente. Em plena Rua da Música, no Parque Jaime Lerner / Pedreira Paulo Leminski, nossa equipe recebeu Pimentel para uma conversa franca sobre os rumos da capital paranaense.

Na entrevista conduzida por Eduardo Luiz Klisiewicz, coordenador de conteúdo, e Leonardo Coleto, editor, o prefeito abordou temas essenciais para o futuro da cidade, destacando a participação popular como pilar de sua gestão.

Um dos pontos altos da conversa foi a nova concessão do transporte público de Curitiba, que promete revolucionar a mobilidade urbana com ônibus elétricos e ar-condicionado. “Queremos ouvir a população, montamos a concessão dentro das experiências boas e ruins da cidade, mas a população será ouvida”, disse o prefeito aos jornalistas sobre o processo aberto para a participação da população na nova concessão.

O neto do ex-governador Paulo Pimentel, Eduardo Pimentel conquistou 531.029 votos (57,64%) na acirrada disputa de segundo turno contra Cristina Graeml em 2024, também detalhou projetos para incentivar o setor cultural e atrair grandes shows para a cidade.

Na pauta social, Pimentel explicou seu trabalho sobre os atendimentos às pessoas em situação de rua. “É um desafio mundial e encaramos de frente. Dobramos o número de atendimentos das assistentes sociais. Se a pessoa quer atendimento, nós oferecemos todas as etapas para que elas voltem para a sociedade”, explicou o prefeito.

No setor da segurança pública Pimentel destacou o concurso da Guarda Municipal de Curitiba e parceria com o governo do Paraná. E teve espaço até pra falar dos “porvinhas” da cidade e sobre qual é a maior “bucha” em governar Curitiba. Descubra na entrevista com a Tribuna!

E o Rollmops?

Como já é tradição nas entrevistas da Tribuna com o prefeito, o momento final foi reservado para um desafio gastronômico: a degustação do tradicional rollmops, petisco feito com filés de arenque ou sardinha enrolados em cebolas. O suspense pairou no “estúdio” improvisado no deck externo do Bar Canabenta, comandado pelo chef e empresário Délio Canabrava: será que Pimentel enfrentou a iguaria típica de Curitiba?

Para descobrir esta e outras revelações da entrevista completa, confira o vídeo disponível no player acima, em nosso site e redes sociais. A conversa apresenta um panorama completo dos primeiros meses de gestão e as perspectivas para o futuro da capital paranaense.

