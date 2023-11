Luzes de Natal já começam a enfeitar Curitiba; inauguração será em breve

Curitiba começou a receber nesta segunda-feira (06) as primeiras decorações para o Natal de 2023. Dando início ao clima natalino, equipes contratadas pela Ligga, uma das 14 empresas patrocinadoras da programação de fim de ano na capital, deram início à instalação da iluminação que formará o Caminho de Luz, no Parque Barigui.

A área verde está sendo preparada para virar um encantador cenário iluminado. É nela que ficará o Caminho de Luz da Ligga, um percurso para pedestres e ciclistas, com 12 pórticos de sete metros de altura. Os elementos vazados dos pórticos terão iluminação especial, criando um clima perfeito nas noites da programação do Natal.

O Caminho de Luz contará com carrinhos motorizados para garantir o acesso de pessoas idosas ou com problemas de locomoção, assegurando que todos possam aproveitar essa experiência natalina.

Atração do Natal de Curitiba no Parque Barigui

O Caminho de Luz ficará ao longo da pista de caminhada lateral, contornando a lateral do Pavilhão de Exposições até próximo às churrasqueiras perto do Salão de Atos e em frente à ilha do lago do Barigui.

Outra atração do caminho é o tear luminoso. No pequeno bosque de árvores nativas perto da ilha, entre a Alameda Burle Marx e o lago do parque, foram instalados centenas de metros de fita de LED, que à noite darão um efeito especial sob o gramado. Fontes de água luminosas no lago completam o cenário.

Os contornos da iluminação já podem ser vistos no portal de madeira da entrada principal do Caminho de Luz, próximo ao estacionamento da BR-277. O portal já foi contornado com luzes para indicar o início do trajeto. A atração será oficialmente aberta no dia 23 de novembro e ficará disponível para visitação até 7 de janeiro.

Do portal até a área das churrasqueiras, o caminho contará com imensos pórticos iluminados. Ao final do trajeto, o público vai se deparar com um grande palco para os espetáculos natalinos que acontecerão nas noites de terça a domingo, até 23 de dezembro. Um presépio vivo faz parte das apresentações.

Àrvore de 22 metros enfeita Parque Barigui

Quase em frente ao palco do Caminho de Luz, o público irá se deparar com outra atração: a árvore de Natal com 22 metros de altura, patrocinada pelo ParkShopping Barigui, bem no meio do lago.

As atrações natalinas em Curitiba começam no dia 22 de novembro e seguem até 7 de janeiro.

