Lugares para trabalhar em Curitiba de graça: confira coworkings pelo Centro

Seja quem trabalha escritório da empresa ou mesmo em casa, que tal mudar de ambiente de vez em quando? Se seu trabalho exige um notebook e uma boa rede de wi-fi é possível dar novos ares e ‘mudar de escritório’ de forma gratuita em Curitiba.

A Tribuna do Paraná fez uma seleção de coworkings gratuitos em Curitiba. Confira logo abaixo:

Biblioteca Pública do Paraná

Foto: divulgação.

A Biblioteca Pública do Paraná, uma das maiores bibliotecas públicas do Brasil, conta com acervo de 730 mil livros, periódicos, fotografias, mapas, cartazes e materiais de multimídia. A instituição conta com várias salas no hall térreo e nos outros dois andares, com cadeiras confortáveis, mesas e tomadas para conectar aparelhos eletrônicos e trabalhar por lá.

A Biblioteca funciona de segunda a sexta, das 830 às 20 horas, e aos sábados, das 8h30 às 13 horas. Fica localizada na Rua Cândido Lopes, 133, no Centro.

Espaço climatizado e gratuito

O Shopping Estação, no Centro, é mais uma opção de local para quem trabalha remotamente e quer um espaço confortável e totalmente gratuito. O shopping oferece wi-fi liberado e sem custos e estrutura confortável para quem precisa trabalhar e está longe de casa ou do escritório. O espaço também pode ser usado por estudantes que precisam focar nos estudos ou até para quem quer fazer uma reunião no Centro da cidade.

O local é um espaço de trabalho compartilhado por várias pessoas, portanto, a utilização pode ser feita por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento, durante o funcionamento do shopping.

O local, que fica no piso , disponibiliza também máquina de venda de bebidas não alcoólicas e lanches. O Shopping Estação fica na Avenida Sete de Setembro, 2.775 – Rebouças. Funciona de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e domingo das 11 às 22 horas.

Estrutura confortável para reuniões de trabalho

O Shopping Curitiba inaugurou um coworking totalmente gratuito. O espaço possui wi-fi, ambiente climatizado, mesas com tomadas individuais, uma estrutura confortável para estudos ou reuniões de trabalho e está localizado na Alameda de Serviços (Piso L3), com vista para o Largo Curitiba.

Foto: divulgação.

“Com o Coworking Shopping Curitiba, o nosso mix de soluções fica ainda mais completo. Estamos em um região com muitas empresas, turistas, estudantes e esse espaço foi pensando justamente nesse público, que busca praticidade e comodidade”, explica Bruna Habinoski, gerente de Marketing do Shopping Curitiba.

O Coworking Shopping Curitiba funciona diariamente, inclusive aos sábados e domingos, no horário do shopping. O espaço é aberto ao público, não é preciso reservar antecipadamente para a utilização da estrutura. Mais informações: www.shoppingcuritiba.com.br

