A noite desta segunda-feira (9) vai ser especial, com a presença de uma superlua no céu. O satélite natural da Terra irá aparecer 10% maior e até 30% mais brilhante. O fenômeno ocorrerá em apenas três vezes em 2020. A próxima vai ser em abril e a última em maio.

A superlua acontece quando a fase cheia da lua fica mais próxima da Terra, com uma distância de 357 mil km do nosso planeta, sendo que a distância média é de 384 mil km.

Outra curiosidade é que a lua cheia de março é chamada de “Lua das Minhocas”. A explicação para este nome se deve ao fato de que no Hemisfério Norte, o inverno chega ao fim, o solo começa a descongelar, e começam a surgir minhocas. Índios norte-americanos batizaram a superlua assim para se nortear quanto à mudança do inverno para a primavera.

Segundo o Simepar, a previsão do tempo para esta segunda-feira é de céu aberto e com boas condições de visualização. Um dos lugares indicados para presenciar o fenômeno é o Parque das Ciências Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O local disponibiliza telescópios e vai estar aberto para visitação. É gratuito, mas é necessário fazer a inscrição nas redes sociais do parque.

Diferentes nomes

Em todos os meses do ano, existe uma denominação diferente para a Lua. Tem a da colheita, fruta, do castor e até do caçador. “Isto foi definido por pessoas no hemisfério norte. A relação é com eles e difere da gente, que está em outro posicionamento”, ressaltou o diretor do Parque da Ciência, Anisio Lasievicz

Abaixo, a lista completa das luas cheias do ano:

Lua do Lobo (janeiro) – ganhou esse nome dos índios americanos por causa dos uivos dos lobos.

Lua da Neve (fevereiro) – o nome é por causa das nevascas nesta época do ano no hemisfério norte.

Lua das Minhocas (março) – é o início do fim do inverno no hemisfério norte, quando minhocas surgem no solo.

Lua do Ovo (Abril) – o nome está relacionado ao período da desova dos peixes no Hemisfério Norte.

Lua das Flores (maio) – o nome está relacionado à primavera no hemisfério norte, a estação das flores.

Lua do Morango (junho) – neste período é a colheita de morangos nos Estados Unidos.

Lua do Feno (julho) – neste período é a colheita do feno que alimenta os animais no hemisfério norte.

Lua do Peixe (agosto) – neste período começa a pesca do esturjão nos lagos dos Estados Unidos.

Lua da Fruta (setembro) – neste período começa a colheita das frutas no hemisfério norte.

Lua do Caçador (outubro) – nesta época do ano caçadores iam pras florestas garantir carnes para o inverno.

Lua do Castor (novembro) – os castores começam a concluir suas tocas nos rios para sobreviverem ao inverno.

Lua Fria (dezembro) – marca a chegada de fato do frio no inverno, com noites mais longas.

Serviço

Parque da Ciência Newton Freire Maia

Endereço: Estrada da Graciosa, 7400 – km 20

Parque das Nascentes – Pinhais/ PR

Telefone: 41 – 3675-0121

www.facebook.com/parquedaciencia

Instagram: @parquedaciencia