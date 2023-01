A sorte sorriu para três apostas de Curitiba faturaram prêmios na Lotofácil e por pouco, não ganharam o prêmio principal milionário. No concurso da Lotofácil 2715, sorteado na noite de segunda-feira (16), estas apostas acertaram 14 das 15 dezenas e passaram perto do prêmio de R$ 1,5 milhão, que saiu para a cidade de São João do Meriti, no estado do Rio de Janeiro.

Para os três apostadores de Curitiba, a Lotofácil concurso 2715 vai pagar prêmios de R$ 1.368,27. As apostas foram feitas na lotérica Duende Loterias e em canais eletrônicos. Veja detalhes das apostas abaixo!

Na RMC

Além da capital paranaense, outras duas apostas feitas em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba também foram premiadas com 14 acertos na Lotofácil. Uma delas foi feita na JR Loterias e a outra em canais eletrônicos. Cada uma também receberá o prêmio de R$ 1.368,27.

O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2716, será realizado nesta quarta-feira (17) e tem prêmio estimado de R$ 1,5 milhão.

Lotofácil Concurso 2715

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR DUENDE LOTERIAS

15 Sim Simples 1 R$1.368,27 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS

15 Não Simples 1 R$1.368,27 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS

15 Sim Simples 1 R$1.368,27

