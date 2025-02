Lotofácil 3310 faz novo milionário no Paraná! Saiba de onde é o ganhador

Uma aposta paranaense de Foz do Iguaçu, na região oeste do estado, cravou as quinze dezenas do concurso 3310 da Lotofácil, realizado na segunda-feira (03). Além dela, outras seis foram vencedoras e cada uma irá levar para casa R$ 1.021.598,86. Os números sorteados foram:

Resultado Lotofácil 3310:

01-02-04-05-06-07-10-12-13-16-18-19-20-21-24.

O bilhete paranaense foi feito na lotérica Fortuna e o sortudo (a) jogou R$ 3. Vale reforçar que essa Lotofácil tinha o prêmio maior por ser um concurso com final de número 0.

Além de Foz do Iguaçu, apostas de Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Varginha (MG), Teresina (PI), Guabiruba (SC) e Joinville (SC) foram as vencedoras. Veja detalhes sobre as apostas abaixo.

O próximo concurso será nesta terça-feira (04), com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

Cidade Unidade Lotérica Razão Social Quantidade de números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio FORTALEZA/CE BILHETE PREMIADO VIANA COELHO LOTERIA LTDA ME 16 Multicanal Não Bolão 13 R$1.021.598,76 GOIANIA/GO SUPER SORTE SUPER SORTE LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.021.598,86 VARGINHA/MG LOTERICA NOSSA S DE FATIMA LOTERICA VARGINHENSE N S DE FATIMA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.021.598,86 TERESINA/PI LOTERIA FE E SORTE MIRANDA & ANDRADE LTDA 18 Fisico Não Bolão 12 R$1.021.598,76 FOZ DO IGUACU/PR LOTERIA FORTUNA CASA LOTERICA FORTUNA LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.021.598,86 GUABIRUBA/SC MARA LOTERIAS MARA LOTERIAS LTDA 18 Multicanal Não Bolão 20 R$1.021.598,80 JOINVILLE/SC SILVIA LOTERIAS SILVIA LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.021.598,86

Como apostar?

Para apostar na Lotofácil, a pessoa pode preencher o bilhete até às 19 horas, uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.