É justo? TJPR aprova auxílio-alimentação robusto

A partir deste mês, magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) vão receber R$ 2.500 de auxílio-alimentação. O decreto judiciário nº 47/2025, que prevê esse novo valor, foi publicado no Diário Eletrônico do TJPR nesta segunda-feira (03).

Desde 2023, o auxílio-alimentação dos servidores era de R$ 1.960,26. Com o aumento válido a partir de fevereiro de 2025, ele passa a ser maior que o salário mínimo regional do estado, que é de R$ 1.984.

O decreto foi assinado pelo desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. Nesta segunda-feira (03) ele deixou oficialmente a cadeira de presidente do TJPR, que agora passa a ser ocupada pela desembargadora Lidia Maejima, empossada nesta segunda.