Por pouco! Uma aposta simples e um bolão de Curitiba rasparam no prêmio milionário da Lotofácil 2716, sorteada na noite de terça-feira (17). Com 14 acertos, por apenas uma dezena elas não faturaram mais de R$ 1,5 milhão no sorteio, que teve como ganhador do prêmio principal, com 15 acertos, um apostador da cidade de São João Del Rei (MG).

Para a aposta simples feita em Curitiba, na Lotérica Classic, a Lotofácil concurso 2716 vai pagar o prêmio de R$ 1.443,15. Já o bolão, feito na Talismã Lotérica, leva R$ 2.886,24 para dividir entre seus apostadores.

O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2717, será realizado nesta quarta-feira (18) e tem prêmio estimado de R$ 1,5 milhão.

Para apostar na Lotofácil

A Lotofácil é a loteria da Caixa que também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14. Com sorteios de segunda a sábado, por apenas R$ 2,5 você escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante.

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. Confira sua aposta na Tribuna.

Lotofácil Concurso 2716

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERICA CLASSIC LTDA 15 Não Simples 1 R$1.443,15 CURITIBA/PR TALISMA LOTERICO 16 Não Bolão 12 R$2.886,24



