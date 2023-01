Apostou na Lotofácil nesta terça-feira (17)? Confira o resultado do concurso 2716 da Lotofácil, com a Tribuna. A premiação de hoje para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 1,5 milhão. O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o resultado você confere logo abaixo.

Resultado Lotofácil 2716

A partir das 20 horas!

A Lotofácil é a loteria da Caixa que também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14. Com sorteios de segunda a sábado, por apenas R$ 2,5 você escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante.

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. Confira sua aposta na Tribuna.

