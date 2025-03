Loja de móveis reinaugura e faz galhofa com obra da Prefeitura de Curitiba

Reinaugura neste sábado (8) a mega loja da Ciello Móveis e Conforto do bairro Tarumã, em Curitiba. Localizada na Avenida Victor Ferreira do Amaral, a loja chama a atenção de quem passa por ali não pela construção em si, mas por uma faixa com tom de galhofa afixada na sua fachada: “Urgente. Qual obra termina primeiro? Prefeitura ou Ciello Móveis”.

A empresa pegou carona na polêmica sobre a grande obra de revitalização da via, que está em execução desde o início de 2023. A ação de marketing chegou até as redes sociais, com posts patrocinados com uma simulação de enquete em que os transeuntes eram questionados sobre a mencionada pergunta. Além disso, convoca os clientes para participar de um grupo de WhatsApp com ofertas exclusivas.

De acordo com um dos proprietários da rede, Anderson Vinicius Cielo (dono com o pai, Lino José Cielo), a ideia surgiu e foi desenvolvida toda pela equipe de marketing interna.

+ Leia também: Super brinquedo inflável é atração em aniversário de cidade da Grande Curitiba

“Eu tive a ideia e nosso time desenvolveu tudo internamente, desde a estratégia, o conceito, criação, visual, gravação. Só a performance é externa. Conseguimos, assim, manter a essência da empresa nos materiais de comunicação e produzir materiais ligados ao que está acontecendo no momento”, explicou à Tribuna.

A obra está sendo um desafio para muitos comerciantes da região. No entanto, ao invés de apenas criticar, Anderson apostou no bom humor e na resiliência para enfrentar os percalços que apareceram.

“Passamos muita dificuldade. Teve sábado que íamos abrir a loja, e do nada cavaram um buraco na frente do portão e não pudemos funcionar normalmente. Foi um período tumultuado, mas entendemos que toda obra deste porte tem desafios. E no final das contas acho que a prefeitura lidou muito bem, comparada a outras obras que vemos por aí”, contou o empresário.

Para o empresário, a repercussão da iniciativa justificou o investimento e validou a ideia. “Ao optarmos por brincar com a situação, conseguimos uma repercussão bem positiva. O pessoal tem interagido muito com nossos materiais digitais”, concluiu.

+ Leia mais: Acesso ao Ferry Boat em Guaratuba vai sofrer mudanças

Nos dias de reinauguração, a loja vai oferecer um café da manhã para os clientes, atrações para crianças (como show de mágicas), um brinde com proprietários e empresários, e brindes para quem for até o local. A loja fica na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 3174.

A Prefeitura de Curitiba preferiu não se manifestar sobre a “provocação” feita pelos proprietários da rede de lojas.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná