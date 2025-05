Livraria em Curitiba é investigada após queixas de clientes sobre falta de entrega

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) instaurou um inquérito civil para investigar possíveis violações aos direitos dos consumidores por parte da Livraria Florence, em Curitiba. A apuração, conduzida pelas Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, tramita sob sigilo desde junho de 2024.

A abertura do inquérito foi motivada por queixas de clientes contra a empresa, especialmente relacionadas à não entrega de livros adquiridos, atrasos nas remessas e ausência de reembolso em casos de cancelamento de compras. Na atual fase da investigação, o MPPR está colhendo depoimentos e reunindo documentos apresentados pelos consumidores.

Consumidores que tenham formalizado queixas e disponham de provas de eventuais violações de direitos podem entrar em contato com o MPPR pelo e-mail curitiba.consumidor@mppr.mp.br, pelo telefone (41) 3250-4912 ou comparecer pessoalmente à Promotoria, localizada na Rua Marechal Hermes, nº 751.

O que diz a livraria

Entre os principais itens comercializados pela livraria estão publicações das áreas de saúde, direito, ciências humanas e exatas. Em nota enviada à Tribuna, a empresa negou as acusações, alegando que tem atendido de forma ágil tanto os pedidos dos clientes quanto as queixas registradas no Procon-PR. Veja o que diz a Florence:

“A empresa está passando por um processo de reestruturação e tem atendido prontamente todas as solicitações de clientes quando acionada. Inclusive, as demandas registradas no Procon-PR foram integralmente resolvidas.

Causa estranheza que o Ministério Público tenha iniciado uma investigação com base exclusivamente em postagens da plataforma Reclame Aqui, pois é notório que existem reclamações infundadas e/ou resolvidas e que permanecem sendo propagadas de maneira negativa. Além disso, caberia ao Ministério Público aguardar a resposta ao seu ofício encaminhado para o Procon-PR, que dispõe de informações completas sobre o atendimento das reclamações dos consumidores.”