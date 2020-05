A previsão de tempo gelado para Curitiba e região traz também um alerta que vale para o litoral paranaense. Segundo a Marinha do Brasil, a região litorânea do parana está com um alerta de ressaca, válido até quinta-feira (18).

Pescadores devem ficar atentos, pois o alerta da Marinha ponta ondas de até 3 metros de altura em uma faixa litorânea que vai de Laguna, em Santa Catarina (SC) até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Alerta de Vendaval

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inpe) prevê ainda para a região um alerta amarelo de ventos, que podem chegar a até 60 quilômetros por hora nas cidades litorâneas de Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, além dos municípios de São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

Última ressaca castigou o litoral

Em abril deste ano uma ressaca causou imagens impressionantes no litoral paranaense. O mar ficou agitado em Matinhos e as ondas atingiram comércios, residências e parte do calçadão à beira-mar dos balneários Flamingo e Riviera. Reveja as imagens aqui.

