As temperaturas seguem caindo nesta terça-feira (26), em Curitiba, e pode gear na capital até a madrugada da quarta-feira (27). Segundo o Instituto Simepar, os próximos dois dias serão de fio mais intenso em toda a região leste do Paraná. Logo cedo, Curitiba registrava 7 graus e a máxima não deve passar dos 19 graus.

O motivo da baixa temperatura é a presença de uma massa de ar frio e seco que se estabeleceu depois da passagem de uma frente fria pelo estado. Não há previsão de chuva para esta semana. Por causa da estiagem, o Paraná vive a sua pior estiagem e seca dos últimos anos.

Conforme aponta o Simepar, pode haver geada fraca nos parques da capital, na quarta-feira. “Serão os dois dias com as temperaturas mais baixas da semana”, aponta o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar. Na quinta-feira (28) e na sexta-feira (29) o frio começa a amenizar. “A massa de ar frio começa a perder força na sexta. Deve voltar a esquentar no sábado (30). Mas sem chuva”, prevê Barbieri.

A falta de chuva obriga Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) a fazer um novo rodízio de água, ao longo desta semana, que pode deixar bairros de Curitiba e região metropolitana desabastecidos até sexta-feira, dependendo da região.

Litoral

Apesar do frio, os termômetros devem estar um pouco mais quentes nas praias do Paraná, em relação a Curitiba. Segundo o Simepar, a massa de ar seco e frio também está presente no Litoral e afasta a possibilidade de chuva nos próximos dias. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 13º C e 23º C nesta terça-feira. Na quarta, dia mais frio da semana, a Mínima nas praias cai para 11º C.

