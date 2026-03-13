Linhas de ônibus de Curitiba e Campo Largo têm novos horários

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A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) fez ajustes operacionais em linhas do transporte coletivo metropolitano que atendem moradores de Campo Largo e usuários do Terminal Campo Comprido, em Curitiba. Conforme a agência, as mudanças devem melhorar as conexões entre linhas e ampliar as opções de deslocamento de manhã.

Entre as alterações está a antecipação do primeiro horário da linha J16 – Santa Ângela, que faz a ligação entre o Terminal Campo Comprido e o bairro Santa Ângela, em Campo Largo. O primeiro atendimento, que antes ocorria às 5h10, passará a sair às 5h05, facilitando a integração dos passageiros com outras linhas do sistema metropolitano.

Outra mudança ocorre na linha J18 – Dona Fina, também alimentadora do Terminal Campo Comprido. Foram incluídos novos horários de partida às 5h10, saindo de Campo Largo e às 5h32, saindo do terminal Campo Comprido. Atualmente, o primeiro atendimento da linha ocorre às 5h30 no bairro Dona Fina.

As linhas J16 e J18 fazem parte do sistema de transporte coletivo metropolitano que conecta Campo Largo a Curitiba, utilizando o Terminal Campo Comprido como ponto de integração com outras linhas urbanas e metropolitanas. A linha J16, por exemplo, possui cerca de 27 paradas e realiza o trajeto entre o bairro Santa Ângela e o terminal em aproximadamente 25 minutos.

Os horários completos das linhas metropolitanas podem ser consultados no site da Amep, onde também estão atualizações sobre itinerários.