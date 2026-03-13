Calor toma conta do Paraná neste último fim de semana de verão

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O último fim de semana do verão promete temperaturas elevadas em todo o Paraná, segundo previsão do Simepar. Após dias de chuva e temperaturas amenas no Leste do estado, o sol volta a predominar, esquentando o termômetro. Já o Oeste, que enfrenta uma onda de calor e seca, deve ter um alívio com a chegada de chuvas no início da próxima semana.

Curitiba e região vêm registrando máximas em torno de 22°C desde terça-feira, com céu nublado e garoa. Em Ponta Grossa, o mercúrio chegou a 23,1°C na quarta. No Litoral, as temperaturas oscilaram entre 25°C e 27°C, com chuvas mais intensas – Pontal do Paraná acumulou 114 mm na quinta-feira.

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A partir desta sexta, as nuvens começam a se dissipar no Leste paranaense, elevando as temperaturas. Nos Campos Gerais e Grande Curitiba, a previsão é de máximas entre 25°C e 28°C. No Litoral, os termômetros podem marcar de 27°C a 30°C. Já no Oeste, sob influência de uma massa de ar seco, algumas cidades podem chegar aos 33°C.

Para o fim de semana, o sol predomina em todas as regiões. No sábado, as máximas atingem 30°C em todo o estado, podendo chegar a 34°C no Sudoeste, Oeste e Noroeste. O domingo será ainda mais quente, com amplitude térmica de cerca de 10°C na maioria das áreas.

A estiagem no Oeste já preocupa agricultores e incomoda a população. Cidades como Cascavel e Santa Helena registraram poucos dias com mais de 10 mm de chuva desde o início do ano. A boa notícia é que uma nova frente de instabilidade deve trazer chuvas isoladas para o extremo Oeste a partir da próxima semana, especialmente na região de fronteira.

Com o fim do verão se aproximando, o Paraná se despede da estação com uma onda de calor intenso. É importante que a população se mantenha hidratada e evite a exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.