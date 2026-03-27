Ligeirão Norte/Sul tem novo ponto de embarque a partir deste sábado em Curitiba

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A partir deste sábado (28/3), os usuários do Ligeirão Norte/Sul sentido Santa Cândida terão novo ponto de embarque e desembarque em Curitiba. A linha 250 passará a atender a estação-tubo Alferes Poli, na Avenida Sete de Setembro, em uma medida temporária adotada pela Urbanização de Curitiba (Urbs) para desafogar o fluxo em outras estações.

A mudança visa principalmente reduzir a lotação nas estações-tubo Oswaldo Cruz e Praça Rui Barbosa, enquanto a estação Eufrásio Correia permanece fechada para obras do Ligeirão Leste/Oeste. A Eufrásio Correia, anteriormente o ponto mais movimentado da cidade, atendia cerca de 22 mil passageiros diariamente.

De acordo com a Urbs, a estação Alferes Poli oferece integração temporal com a linha especial X48-Eufrásio/Rui Barbosa, facilitando o deslocamento dos passageiros.

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Como fica a configuração das linhas de ônibus

Com as mudanças, as seguintes linhas passaram a atender a Praça Rui Barbosa:

Estação-tubo Praça Rui Barbosa (em frente ao Colégio São José):

302 – Centenário/Rui Barbosa

303 – Centenário/Campo Comprido (sentido oeste)

203 – Sta. Cândida/Capão Raso (sentido sul)

250 – Ligeirão Norte/Sul (sentido sul)

Estação-tubo Praça Rui Barbosa Metropolitana (sentido Igreja do Bom Jesus dos Perdões):

C01 – Pinhais/Rui Barbosa (sentido leste)

302 – Centenário/Rui Barbosa (sentido leste)

303 – Centenário/Campo Comprido (sentido leste)

203 – Sta. Cândida/Capão Raso (sentido norte)

Integração temporal e novas rotas

A integração temporal pode ser realizada utilizando o cartão-transporte Urbs. Os passageiros podem desembarcar na Alferes Poli, utilizar a linha X48 até a Rui Barbosa e, de lá, fazer conexões com outras linhas expressas.

Além do Ligeirão 250, a estação Alferes Poli também atende a linha paradora 203 – Sta. Cândida/Capão Raso. As demais linhas que antes operavam na Eufrásio Correia foram transferidas para estações na Praça Rui Barbosa, mantendo as integrações entre os eixos Norte/Sul e Leste/Oeste.

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Após obras do BRT, estação Eufrásio Correia será a maior de Curitiba

Após a conclusão das obras do BRT Leste/Oeste, a estação Eufrásio Correia será reinaugurada como a maior da cidade. Com aproximadamente 80 metros de extensão em cada sentido, a nova estrutura dobrará a capacidade atual.

O projeto prevê configuração que permitirá a ultrapassagem do Ligeirão Leste/Oeste em relação às linhas paradoras. A estação sentido Norte/Leste ficará entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Lourenço Pinto, enquanto no sentido Sul/Oeste, será posicionada entre a Travessa da Lapa e a Rua Barão do Rio Branco.