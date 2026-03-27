Carreira

UFPR abre concurso público com vagas voltadas para 20 cargos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 27/03/26 16h44
UFPR
Foto: André Rodrigues / Tribuna do Paraná

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu concurso público com 26 vagas voltadas para a carreira técnico administrativa em Curitiba. As vagas estão distribuídas em 20 cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários a partir de R$ 3.029. As inscrições vão até o dia 22 de abril, pelo site do Núcleo de Concursos da instituição.

Conforme consta no edital o concurso possui prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos. A prova objetiva será em Curitiba, no dia 7 de junho. Já a prova de títulos será em formato online.

A taxa de inscrição custa R$ 130 para cargos de nível médio e técnico e R$ 180 para nível superior. Podem solicitar isenção da taxa candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e pessoas que participaram do Tribunal do Júri como jurados. Os pedidos de isenção vão até o dia 27 de março.

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Vagas disponíveis em concurso público da UFPR

  • Arquivista
  • Assistente em administração
  • Assistente social
  • Contador
  • Enfermeiro
  • Engenheiro civil
  • Geólogo
  • Médicos das seguintes áreas: anestesiologista pediátrica, cardiologia/cicloergometria, ecocardiografia pediátrica, ginecologia oncológica, ginecologia urológica, neurofisiologia, neurologia pediátrica, ortopedia oncológica, ortopedia/cirurgia de quadril e joelho
  • Técnico de laboratório/biologia
  • Técnico de laboratório/física
  • Técnico de laboratório industrial
  • Técnico em enfermagem

O salário inicial é de R$ 3.029,00 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 4.761,98 para os de nível superior. Para os cargos de médico, a carga horária semanal é de 20 horas. Para os outros cargos, 40 horas.

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