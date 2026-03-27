UFPR abre concurso público com vagas voltadas para 20 cargos

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu concurso público com 26 vagas voltadas para a carreira técnico administrativa em Curitiba. As vagas estão distribuídas em 20 cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários a partir de R$ 3.029. As inscrições vão até o dia 22 de abril, pelo site do Núcleo de Concursos da instituição.
Conforme consta no edital o concurso possui prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos. A prova objetiva será em Curitiba, no dia 7 de junho. Já a prova de títulos será em formato online.
A taxa de inscrição custa R$ 130 para cargos de nível médio e técnico e R$ 180 para nível superior. Podem solicitar isenção da taxa candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e pessoas que participaram do Tribunal do Júri como jurados. Os pedidos de isenção vão até o dia 27 de março.
Vagas disponíveis em concurso público da UFPR
- Arquivista
- Assistente em administração
- Assistente social
- Contador
- Enfermeiro
- Engenheiro civil
- Geólogo
- Médicos das seguintes áreas: anestesiologista pediátrica, cardiologia/cicloergometria, ecocardiografia pediátrica, ginecologia oncológica, ginecologia urológica, neurofisiologia, neurologia pediátrica, ortopedia oncológica, ortopedia/cirurgia de quadril e joelho
- Técnico de laboratório/biologia
- Técnico de laboratório/física
- Técnico de laboratório industrial
- Técnico em enfermagem
O salário inicial é de R$ 3.029,00 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 4.761,98 para os de nível superior. Para os cargos de médico, a carga horária semanal é de 20 horas. Para os outros cargos, 40 horas.