Fiscalização colaborativa

Denúncia de descarte irregular de lixo pode virar recompensa em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 27/03/26 14h55
Curitiba pode pagar moradores por denúncias de lixo irregular
Foto: Átila Alberti | Arquivo Tribuna do Paraná

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) analisa um projeto de lei que quer incentivar a população a denunciar o descarte irregular de lixo em espaços públicos da capital paranaense mediante uma recompensa. A proposta, de autoria do vereador Renan Ceschin (Pode), busca criar o Programa Municipal de Fiscalização Colaborativa de Resíduos Sólidos.

O projeto surge como resposta às infrações relacionadas ao descarte irregular de lixo. Para o vereador Ceschin, essa situação “gera custos adicionais para o município e compromete a qualidade de vida da população”.

Para que a denúncia seja considerada válida, o texto do projeto estabelece critérios específicos, como:

1. Identificação clara do infrator
2. Localização precisa do descarte irregular
3. Comprovação por meio de imagem ou vídeo

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As denúncias poderão ser realizadas por um canal oficial da Prefeitura de Curitiba, com garantia de sigilo da identidade do denunciante, quando solicitado, em conformidade com a legislação de proteção de dados pessoais.

Como incentivo, o projeto prevê uma recompensa ao denunciante correspondente a 20% do valor da multa efetivamente arrecadada. O pagamento seria efetuado em até 30 dias após o recolhimento da multa pelo infrator, mediante fornecimento dos dados de contato do denunciante.

O projeto de lei, protocolado em 10 de março, seguirá o trâmite nas comissões temáticas da Câmara Municipal. Somente após o parecer dos colegiados, a proposta será encaminhada para votação em Plenário. Se aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito, a lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação oficial.

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