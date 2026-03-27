Evento em Curitiba reúne empresas unicórnio e candidatos a empreendedores

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Curitiba vai sediar na próxima semana o Angels Summit, um evento focado no ecossistema de inovação, empreendedorismo e investimento. Organizado pelo Curitiba Angels, o encontro será na terça-feira (31/03) e tem como objetivo criar um ambiente de interação e compartilhamento de experiências sobre o desenvolvimento de novos negócios

Além disso, vai de promover networking entre líderes, empreendedores e potenciais investidores. Estarão no evento representantes de empresas de sucesso criadas na cidade, que hoje valem milhões, como EBANX, MadeiraMadeira e Olist.

“O Angels Summit tem como propósito conectar pessoas interessadas na prospecção e no desenvolvimento de startups do mercado nacional, com atenção especial a Curitiba, reconhecida como um dos principais pólos de inovação do país”, afirma Cesar Heli, presidente do Curitiba Angels.

O evento abordará temas cruciais para o futuro do movimento no Brasil, incluindo:

Evolução das práticas de investimento

Novas teses e setores emergentes

Internacionalização

Cultura de governança em startups

Oportunidades de co-investimento

Diversidade na comunidade empreendedora

Na programação serão explorados cases de sucesso no painel “Do zero ao unicórnio”, com cases da EBANX e Olist. Outros painéis vão oferecer a oportunidade de candidatos a empreendedores conhecerem histórias de sucesso e também de fracasso (e como sair dele).

O Angels Summit promove o conceito de smart money, combinando investimento com experiência, mentoria e networking. “Mais do que capital, o evento contribui para o fortalecimento das startups e para a construção de um legado duradouro no ecossistema de inovação”, explica Heli.

O economista Léo Jianoti ressalta a importância de conhecer casos que não deram certo: “O investimento anjo é um jogo estatístico pouco eficiente no curto prazo. Conhecer também os casos que não deram certo ajuda a reduzir riscos conhecidos e mitigáveis”.

O evento contará com representantes de empresas como MadeiraMadeira, MeuPetClub e Transfeera, que passaram pelo ecossistema de investimento da rede e hoje operam em escala nacional ou internacional.

Os convites para participar do evento custam a partir de R$ 498 e podem ser adquiridos neste link. O evento será no Hard Rock Café de Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel, Curitiba).