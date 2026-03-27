Semana Santa reúne fiéis no Santuário São Francisco de Assis

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O Santuário São Francisco de Assis, localizado no bairro Xaxim, em Curitiba, prepara-se para receber milhares de fiéis durante a Semana Santa, que acontece de 28 de março a 5 de abril. A programação especial, coordenada pelo Padre Kleina, promete momentos de profunda reflexão e renovação espiritual.

“A Semana Santa é o coração da nossa fé. É um tempo de silêncio, oração e encontro com Deus, onde somos chamados a celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo”, destaca o Padre Kleina, ressaltando a importância deste período para a comunidade católica.

O ponto alto das celebrações ocorrerá na Sexta-feira Santa (03/04) e nas missas de Páscoa (05/04), eventos que tradicionalmente reúnem o maior número de participantes. A programação inclui não apenas as celebrações litúrgicas tradicionais, mas também momentos especiais de fé e confraternização, como a caminhada da Ressurreição e o café partilhado no domingo de Páscoa.

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As celebrações são gratuitas e abertas ao público. O santuário fica na Rua Francisco Derosso, 715 – Xaxim. Confira a programação completa da Semana Santa no Santuário São Francisco de Assis!

28/03 – Sábado

18h – Missa de Domingo de Ramos

29/03 – Domingo de Ramos da Paixão do Senhor

8h45 – Missa Solene com Procissão

10h30 – Missa

19h – Missa

01/04 – Quarta-feira (Semana Santa)

19h30 – Quarta da Intercessão com Nossa Senhora do Carmo e o Santo Escapulário

02/04 – Quinta-feira Santa

19h30 – Celebração da Ceia do Senhor com Instituição da Eucaristia. Após a celebração: Hora Santa e Vigília com as Pastorais e Movimentos.

Missa no Santuário São Francisco de Assis, em Curitiba. Foto: Divulgação

03/04 – Sexta-feira Santa

15h – Celebração da Paixão do Senhor e Adoração da Santa Cruz

18h – Celebração da Paixão do Senhor e Adoração da Santa Cruz

19h – Encenação da Paixão do Senhor

04/04 – Sábado Santo

16h – Bênção dos Alimentos

18h – Vigília Pascal

20h – Vigília Pascal com Sacramentos dos Catecúmenos

05/04 – Domingo de Páscoa

6h – Caminhada da Ressurreição (saídas das capelas até o santuário)

7h – Missa de Páscoa com café partilhado

9h – Missa de Páscoa

10h30 – Missa de Páscoa

19h – Missa de Páscoa

Mais informações na secretaria da igreja – (41) 9 9290-0270.