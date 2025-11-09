Leonel Rocha, cantor e apresentador, morre aos 83 anos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cantor e apresentador Leonel Rocha morreu neste sábado (08/11), aos 83 anos, em Curitiba. Natural de Canoinhas (SC), Leonel conquistou o público paranaense e ganhou projeção nacional ao formar, em 1975, a dupla sertaneja Leonel & Campos, que integrou o elenco artístico da gravadora Som Livre. Juntos, percorreram o Brasil em turnês e apresentações como convidados de Chitãozinho & Xororó.

Além da carreira musical, Leonel se destacou na televisão e no rádio. Foi apresentador do programa “Nossa Terra, Nossa Gente”, exibido pelo SBT Paraná, e teve participações no “Show da Manhã” e no quadro “Roda de Viola” do programa “Nossa Gente Faz o Show”, da TV Bandeirantes do Paraná. Sua trajetória artística sempre manteve a essência da música sertaneja de raiz.

Nos últimos anos, Leonel atuou como radialista na Rádio Colombo do Paraná (AM 1020), onde seguiu se comunicando com o público que o acompanhava há décadas. Mesmo nascido em Santa Catarina, fez do Paraná seu lar, sendo reconhecido como uma das vozes mais queridas do interior e da capital.

A causa da morte não foi divulgada pelos familiares. Em nota, o Sindicato dos Radialistas Profissionais e dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão do Estado do Paraná (Sindirádio-TV) lamentou a perda.

“Leonel Rocha deixa um legado de amor à arte, à comunicação e ao público que o acompanhou ao longo de sua brilhante carreira. O SINDIRÁDIO-TV expressa seus mais sinceros sentimentos à família, amigos e admiradores”, escreveu.

O velório foi realizado neste domingo (09/11), no Cemitério Vertical, no bairro Tarumã, em Curitiba. O sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Parque Iguaçu.