Lançamento de empresa rende meia tonelada de doações

Foi realizada nesta quinta-feira (23), a entrega de meia tonelada de suprimentos arrecadados durante o evento de lançamento da Rede Una Imóveis Conectados, para a Associação Superação, entidade localizada no Bairro Boqueirão, que atende famílias carentes da comunidade local.

Dentre os produtos doados estão alimentos como arroz, feijão e macarrão, kits de higiene pessoal e fraldas geriátricas, que serão distribuídos para as 40 famílias que contam com o apoio da instituição.

A campanha de arrecadação foi uma iniciativa da Rede Solidária, que é formada pelas imobiliárias Baggio, 2000, Habitec, Razão, Cilar e Galvão, todas integrantes da Rede Una.

