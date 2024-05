Ciclista morre após batida com carro na Linha Verde, em Curitiba

Um ciclista morreu após ser atingido por um carro na Linha Verde, na tarde desta quinta-feira (30). O caso aconteceu na pista sentido Fazenda Rio Grande, na altura do bairro Pinheirinho.

O motorista do carro estaria a caminho do acostamento quando perdeu o controle da direção e atingiu dois esportistas que pedalavam perto da rodovia. As equipes de socorristas foram acionadas, mas uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro ciclista teve ferimentos leves.

Devido ao atropelamento, um trecho da Linha Verde em frente à fábrica Mili tem bloqueio parcial. A Polícia Científica ainda trabalha para entender a dinâmica do acidente. O nome da vítima não foi divulgado e a Guarda Municipal orienta o trânsito.

