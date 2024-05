Okean Yachts leva modelos de sucesso para Boat Show na Flórida

Com o aumento da temperatura nos Estados Unidos, os eventos náuticos da temporada já começam a ser realizados. Exemplo é o South Florida (SOFLO) Boat Show, realizado no Miami Marine Stadium, ao sul dos EUA, que ocorreu de 17 a 19 de maio. Com mais de 200 expositores confirmados, o estaleiro brasileiro Okean Yachts estreou no evento com dois modelos que são sucesso em vendas, de 52 e 57 pés. Mais de 70% das embarcações produzidas pelo estaleiro brasileiro são destinadas aos consumidores do exterior.

“O mercado norte-americano é referência para a náutica mundial, um dos maiores em número de embarcações e também pela ampla costa que possui. A Flórida é sinônimo de experiência de navegação para o mundo, muito procurada para a prática e uma região referência em lazer náutico. A nossa marca está há 9 anos nos Estados Unidos, buscando consolidação, e nossa participação na feira reforçou o comprometimento da Okean em apresentar aos clientes do país as inovações que trazemos para as embarcações ao longo dos anos”, reforça o CEO do Grupo Okean, Roberto Paião.

Okean 52 e 57 – características inconfundíveis e sucessos internacionais

Idealizadas pelo sócio-fundador da marca e apaixonado por navegação, Nercio Fernandes, e projetadas pelo italiano por Paolo Ferragni, ambas trazem detalhes inconfundíveis da marca e se destacam pela sofisticação e design arrojado, por combinar aventura e elegância. É o caso do design exterior imponente e, no caso da Okean 52, das grandes janelas e porta de vidro que cercam o iate. Ambas as embarcações oferecem nos dois modelos uma visão de 360° do interior para a área externa. Destacam-se também as plataformas deslizantes na popa e decks laterais que ampliam as áreas de convivência. O modelo de 52 pés conta com dois postos de comando completos no flybridge e no salão, e mais um terceiro comando de manobra na popa. Já o modelo de 57 pés, traz a proposta com teto rígido (hard top) e estilo offshore, com motores potentes e alto desempenho nas águas. Ambos os modelos possuem área gourmet e solários, enquanto os interiores são formados por ambientes de estar com o conforto de casa, áreas para refeições e amplas cabines para pernoite. (Fotos: Okean Yachts/Divulgação).