A Unimed Curitiba está realizando, desde o início da semana, testes para a detecção da covid-19. A análise é feita na unidade do Alto da XV (Rua Itupava, 737), em Curitiba, por um sistema de drive-thru montado no estacionamento do laboratório, e está disponível também para não clientes do plano de saúde.

O serviço custa R$ 500 para quem não tem plano de saúde da empresa. Para quem tem o Cartão Pop da operadora, o preço é R$ 350. Para os beneficiários da Unimed, o valor varia de acordo com o plano contratado.

De acordo com o laboratório, o teste é do tipo RT-PCR, considerado um dos mais assertivos na detecção da doença e que são utilizados também pelo governo do Paraná – indicado para a fase aguda (entre o sétimo e décimo dias). O resultado fica pronto em até dois dias úteis após a coleta do muco.

É preciso, porém, fazer agendamento de horário por e-mail (contato@unimedlab.com.br) para a coleta. Ela é feita de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, e aos sábados, das 7 às 12 horas.

Farmácias também oferecem

Desde o início de maio as farmácias de Curitiba já oferecem, também no sistema drive-thru, os testes para covid-19. Os exames têm resultado rápido, levando cerca de 20 minutos para detectar ou não a covid-19.

Para quem é indicado o teste rápido?

Os testes do coronavírus nas farmácias são indicados para pessoas que estão há mais de cinco dias com os sintomas de covid-19 – tosse, dor de cabeça, dificuldade de respirar, entre outros. Isso porque o exame detecta a doença a partir da presença de anticorpos do coronavírus no organismo. A coleta do exame é feita através de algumas gotas de sangue. Mas antes, conforme orientação do Conselho Federal de Farmácia (CFF), o farmacêutico avalia se o paciente realmente precisa fazer o teste.

