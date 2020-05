O bairro Cajuru passará a ter um novo binário na próxima segunda-feira (25). As ruas Niterói e Sebastião Marcos Luiz terão novo sentido a partir das 15h no trecho de 1,45 quilômetro entre as ruas Miguel Kaluf e Isauro Trinco. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas desde cedo. A Rua Niterói, que era cortada por uma canaleta de ônibus, agora vai cruzar a via utilizada pelos biarticulados da linha Centenário/Campo Comprido. No local foi instalado um sinaleiro que já funciona em sistema de alerta.

O objetivo da mudança é criar uma interligação entre Curitiba e Pinhais, na região metropolitana, conforme a superintendente de Trânsito, Rosângela Battistella.

Quem vier pela Rua Niterói poderá utilizar a Rua Isauro Trinco como via de ligação, indo até a Rua Natal, em direção ao bairro Capão da Imbuia. Já no sentido oposto, trafegando pela Rua Sebastião Marcos Luiz, os condutores que vêm pela Rua Miguel Caluf chegam até a Isauro Trinco.

Por outro lado, na Rua Sebastião Marcos Luiz chega até a Rua Rio Amazonas, já na cidade vizinha. Ao fim do binário, a Rua Isauro Trinco, paralela, também passa a ter sentido único de circulação: da Rua Sebastião Marcos Luiz para a Rua Pedro Violani, neste trecho.

