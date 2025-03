Laboratório de drogas é encontrado em chácara na Grande Curitiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 20° Batalhão de Polícia Militar (BPM), fechou um laboratório caseiro de drogas no município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na quarta-feira (26). Uma pessoa foi presa durante a ação. No local foram apreendidos 32 kg de cocaína, 24 kg de maconha, 4,5 kg de haxixe e 50g de crack.

A operação foi resultado de uma investigação que começou por conta de outra ocorrência. O laboratório entrou na mira da polícia depois que uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) recebeu informações de que um homem suspeito estava transitando no bairro Uberaba, em Curitiba, com um Chevrolet Monza.

Quando o veículo foi encontrado, o suspeito tentou avançar contra a polícia, batendo na viatura. No entanto, as equipes conseguiram detê-lo e o carro foi revistado. No automóvel havia pacotes de maconha. O homem também tinha dois mandados de prisão por crimes de associação criminosa e furto.

Laboratório de drogas foi encontrado após prisão de suspeito em Curitiba

Por conta desses crimes, ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes. Durante o interrogatório, o homem comentou sobre uma chácara, localizada em Quatro Barras, que seria um “laboratório caseiro” dedicado ao refinamento e armazenamento de drogas.

Com a informação, os policiais foram até o local e apreenderam as drogas. Na chácara estavam diversos objetos usados no preparo e comercialização das substâncias ilícitas, como balanças industriais, sacos plásticos para o armazenamento da droga e uma prensa hidráulica industrial – utilizada no processo de refino.

O responsável pela residência foi preso e encaminhado para a delegacia. As drogas e os materiais achados na chácara foram apreendidos.