Frente fria se aproxima e chuva pode chegar, mas calor resiste

O calor vai seguir atuando com força nos próximos dias no Paraná, apesar da chegada de uma frente fria. Segundo o Simepar, para esta quinta-feira (27) entre a Região Metropolitana e o litoral, a nebulosidade varia ao longo do dia, com possibilidade de garoa ou chuva fraca. Para a capital, não existe chance de chuva, e temperatura acima dos 23°C.

O cenário se mantém estável nos próximos dias e a tendência é de temperatura acima dos 25°C para o fim de semana. O que chama atenção é que mesmo com a aproximação de uma frente fria, a temperatura tende a subir.

De acordo com o Simepar, entre sexta-feira (28) e o domingo (30), Curitiba deve variar de máxima entre 27°C e 28°C. Com a alta temperatura, não pode descartar o risco de tempestades ocasionais, vento e descargas atmosféricas.