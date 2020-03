A desembargadora do trabalho Ilse Marcelina Bernardi Lora, do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, determinou nesta sexta-feira (27) a reabertura dos bancos de Curitiba e região metropolitana, mas com limite de atendimentos, para prevenir a disseminação do coronavírus. Os bancos ficaram fechados nesta quinta-feira (26) após uma decisão acolhida pela Vara do Trabalho de Curitiba.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Ratinho Jr anuncia R$ 1 bilhão para amenizar impacto do coronavírus na economia

Em decisão, a desembargadora alerta a essencialidade dos serviços prestados pelas agências bancárias, inclusive presenciais, “especialmente aos clientes aposentados e pensionistas e àqueles que não têm acesso aos meios digitais e caixas eletrônicos para realização de transações bancárias”, justificou na decisão.

Na última quarta-feira (25), uma ação movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários, Financiários e Empresas do Ramo Financeiro de Curitiba e região pediu o fechamento dos bancos e foi acolhida pela 20ª Vara do Trabalho de Curitiba.

A justificativa da decisão movida pelo sindicato foi de que o pedido de fechamento dos bancos estava de acordo com as leis federais e com o decreto assinado pelo governador Ratinho Junior, que elencou como atividades essenciais “compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras”.

A decisão da desembargadora nesta sexta-feira propõe quatro medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus:

1) afastamento dos empregados do grupo de risco;

2) a limitação do trabalho presencial a 30% do contingente de cada agência, em

sistema de rodízio, permitindo-se ao excedente o teletrabalho; para apuração do percentual indicado, considere-se o total de empregados de cada agência, e não apenas os habilitados ao trabalho.

3) disponibilização de luvas e álcool gel;

4) limitação da presença simultânea no interior de cada agência a no máximo

três clientes, com observância do distanciamento social.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇