Jovem é denunciado por abusar de quatro pessoas com deficiência mental em Curitiba

O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio do Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro (Naves), denunciou em Curitiba um jovem de 18 anos que teria abusado sexualmente de quatro vítimas do sexo masculino. Todas elas pessoas com deficiência mental acolhidas em instituição da capital paranaense.

As vítimas dos crimes, cometidos em agosto deste ano, têm entre 20 e 60 anos e não tinham discernimento para concordar com qualquer prática sexual.

O acusado teria se aproveitado do período em que também estava acolhido na mesma instituição, por uso abusivo de substâncias psicoativas, para cometer os crimes.

De acordo com o MPPR, o rapaz foi denunciado por estupro de vulnerável cometido em continuidade delitiva, pois os abusos aconteceram por diversas vezes.

