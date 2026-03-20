Jovem de 16 anos corta pescoço de colega dentro da sala de aula em Pinhais

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Um adolescente de 16 anos foi agredido na noite desta quinta-feira (19/3) dentro do Colégio Estadual Professor Daniel Rocha, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O ataque foi cometido por outro estudante, também de 16 anos, que utilizou um estilete.

De acordo com informações apresentadas no telejornal Bom Dia Paraná, da RPC, os dois estavam em sala no momento do ocorrido. Enquanto a professora escrevia no quadro, um dos alunos se levantou e atingiu o colega de forma repentina.

A motivação da agressão seria um episódio anterior de bullying, hipótese que ainda está sendo apurada. O golpe atingiu a região do pescoço, causando um ferimento grave e exigindo atendimento imediato.

Funcionários da escola prestaram os primeiros socorros e conseguiram estancar o sangramento até a chegada do Samu. O adolescente foi encaminhado ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Ele deu entrada em estado grave, mas está estável.

Em nota, o Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Norte informou que o estudante suspeito foi localizado por policiais e encaminhado à delegacia para prestar depoimento. As circunstâncias e a motivação do caso seguem sob investigação.

“O Núcleo acompanha o caso e reforça que a rede estadual de ensino repudia qualquer forma de violência. O Núcleo vai intensificar o acolhimento da comunidade escolar, inclusive com acompanhamento de psicóloga da rede”, diz a nota.

Não haverá aulas no município nesta sexta-feira (20/3), em razão do feriado de aniversário de Pinhais.