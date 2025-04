Jornalista lança livro de poesia em um dos teatros mais antigos do Paraná

O Teatro São João, na Lapa, abre as portas pela primeira vez em 2025 para um momento diferente e com muito significado. No próximo dia 12 ele será palco do lançamento da obra “Todo Eu tem seus Nós”, do repórter Emanuel Pierin, da RPC. Natural da Lapa, Pierin retorna à cidade natal em um cenário icônico para lançar seu primeiro livro, fruto de 20 anos de produção.

“Todo Eu tem seus Nós” traz 84 textos. “São poesias de vários estilos que passeiam por muitas fases. Elas falam sobre desejos, fracassos, conquistas, e principalmente pessoas. Com esse livro, abraço uma vulnerabilidade que nunca havia exposto antes”, afirma o autor.

Em uma das poesias, chamada “Cidade das Pedras”, o autor relembra sua cidade natal. “Existe uma cidade em mim/onde os sinos avisam que são seis da tarde/Quando a calmaria do dia chega ao fim/E os pássaros anunciam assim sem alarde/”… “E se olho para os lados e quase ninguém reconheço/Volto pra dentro, ela em mim permanece/A cidade que carrego é a que nunca esqueço/ A com ruas de pedra onde o amor não envelhece”.

Nos próximos meses, o lançamento do livro “Todo Eu tem seus Nós” também deve acontecer em Curitiba. A obra é da editora Kotter e já está na pré-venda nas principais livrarias do país ou pode ser adquirido online nos sites da Amazon.com ou kotter.com.br.

“Poesias visuais” no palco centenário

O Teatro São João foi inaugurado em 1880, e se a fachada Neoclássica já impressiona, o interior é ainda mais bonito: o palco, construído na Itália, fica de frente não só para cadeiras da plateia, mas para duas fileiras de camarotes de madeira em formato de “U”. Apesar de ser um espaço de tirar o fôlego, hoje em dia já não recebe tantos espetáculos. O motivo para isso é uma restrição de público que tem o objetivo de preservar a construção centenária.

E é neste cenário tão especial que acontece o primeiro evento do ano. Segundo Pierin, o lançamento vai ser uma espécie de apresentação, onde poemas e imagens irão ser projetados no telão. “As poesias visuais, que são clipes com poesias narradas, serão projetadas no telão, e vão ser intercaladas com textos falados ao vivo pelo autor. A ideia é levar ao palco alguns dos pontos centrais do livro, utilizando para isso recursos audiovisuais. É uma celebração à cidade e à poesia contemporânea também”, diz Pierin.

Os ingressos – gratuitos – foram disponibilizados em plataformas virtuais mas se esgotaram em apenas dois dias. “O Teatro São João faz parte da história do Paraná e faz parte da minha também. Fazer o lançamento dessa obra lá tem um simbolismo muito especial”, comenta Pierin.

Emanuel Pierin tem 41 anos. Natural da Lapa-PR, formou-se jornalista pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Começou sua carreira como jornalista ainda na Lapa, em uma emissora de rádio AM à época, a Rádio Legendária. Passou pela Rádio Band News, RIC e atualmente é repórter da RPC TV, afiliada da Globo no Paraná.