Paraná Sertanejo estreia para exaltar artistas locais na RPC

O Paraná Sertanejo é o novo programa que celebra a cultura, a música e as raízes do interior do estado. Com um formato envolvente e emocionante, a atração traz histórias de artistas, encontros musicais marcantes e um mergulho na vida de personagens que fazem da música sertaneja um verdadeiro estilo de vida no Paraná.

O programa será apresentado pelo jornalista Wesley Cunha e vai ao ar aos sábados de 12 de abril até o mês de maio, a partir das 8h30. Rafa Maya, Alex Lima & Thiago, Alyssa Luz, Rafa Marques, Marjourie & Mel e Gustavo Toledo & Gabriel já estão confirmados entre os entrevistados.

Reconhecido como um dos maiores polos sertanejos do Brasil, o Paraná é berço de inúmeros cantores que fazem sucesso em todo o país e até fora dele. Londrina, em especial, se destaca como um grande centro exportador de talentos e também como lar escolhido por muitos artistas consagrados, que encontram na cidade um ambiente acolhedor, produtivo e conectado com as raízes do gênero.

Apresentado de forma leve e descontraída, o programa valoriza talentos locais, resgata clássicos e mostra como o sertanejo está presente no cotidiano das pessoas – seja nas pequenas cidades ou nos grandes centros. Entrevistas em cenários típicos e muita música boa garantem momentos especiais para o público apaixonado pelo gênero.

Com belas paisagens como pano de fundo e uma trilha sonora acolhedora, o Paraná Sertanejo promete emocionar e reforçar o orgulho das tradições que marcam a identidade do estado.