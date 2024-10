Jornalista Christianne Machiavelli morre aos 50 anos em Curitiba

Morreu, no fim da tarde de quarta-feira (02), a jornalista Christianne Machiavelli, 50 anos, em Curitiba. Ela teve um infarto.

Chris, como era mais conhecida entre os colegas, trabalhou como assessora na Justiça Federal do Paraná por seis anos no período da Operação Lava Jato. Devido a esse trabalho, teve contatos com jornalistas do Brasil inteiro.

Também foi assessora no Lactec, no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR) e atuou em assessorias de imprensa de escritórios jurídicos na capital paranaense.

Formada pela Pontifícia Universidade Católica (PUCPR), chegou a morar em Sinop, no Mato Grosso, onde atuou na imprensa escrita, em assessoria de imprensa e também em televisão. Ela deixa um filho e uma neta recém-nascida.

Velório de Christianne Machiavelli

O velório será nesta quinta (03), das 14 às 19 horas na Capela Esmeralda do Vaticano.

