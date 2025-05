Jardim Botânico se transforma com troca de 100 mil flores para inverno

O frio ainda não chegou com toda força, mas o Jardim Botânico já está se preparando para as baixas temperaturas do inverno de Curitiba Nesta semana, o cartão-postal mais fotografado da cidade passa por uma verdadeira transformação: 100 mil flores estão sendo trocadas no jardim que fica em frente à estufa.

Para encarar o inverno curitibano, a escolha foi pelas resistentes bocas-de-leão, que formarão um ‘tapete colorido’ capaz de suportar temperaturas de até -2ºC, garantindo que mesmo nos dias mais gelados, o Jardim Botânico continue florido.

Quem passa pelo local nesses dias consegue acompanhar o trabalho meticuloso dos jardineiros. No canteiro central, um degradê de três tons vai criar um visual de tirar o fôlego: flores amarelas na entrada, bronze no meio e vermelho escarlate próximo à estufa. O trabalho no canteiro central deve ser finalizado já no fim desta quarta-feira (21).

Nos canteiros laterais, o espetáculo fica por conta das bocas-de-leão mix, com variedade de cores. Essa parte do trabalho deve continuar até o fim de semana.

Flores do Jardim Botânico são cultivadas no Horto Municipal

Todas essas flores – são 20 mil no canteiro central e 80 mil nos laterais – foram cultivadas no Horto Municipal do Guabirotuba e já chegaram ao Jardim Botânico coloridas, prontas para estrelarem as selfies de turistas e curitibanos durante toda a estação.

A troca de flores no Jardim Botânico é uma tradição que se repete a cada mudança de estação, garantindo que um dos principais pontos turísticos da cidade esteja sempre renovado e florido, independentemente da época do ano.