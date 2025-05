The Pretenders faz show inédito em Curitiba de tirar o fôlego

The Pretenders realizou um show inédito em Curitiba nesta última terça-feira (21). A banda comandada por Chrissie Hynde tem mais de 40 anos de carreira e mostrou na última noite, no palco do Teatro Positivo, como seu folk rock continua potente. Com sua voz impecável, Chrissie comandou o espetáculo que teve ao todo 21 grandes sucessos.

Curitiba é a primeira cidade brasileira que a banda desembarca nesta turnê. Pretenders ainda vai passar por Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna, Brasília no Ulysses Centro de Convenções e São Paulo no C6 Festival.

Um pouquinho marrenta, logo no início do show, a cantora e guitarrista Chrissie ficou um pouco incomodada com os celulares do público que estava mais a frente. O show começou um pouco tímido, mas a banda e o público foram criando juntos uma atmosfera bacana e a boa energia foi tomando conta do teatro.

Fotos: Marcelo Andrade / especial para a Tribuna do Paraná.

Chrissie se soltou e ao longo do show falou repetiu várias vezes, “Curitiba, great audience [Curitiba, grande público]”. Sua voz e sua potência como líder da banda surpreenderam os curitibanos. Aos 73 anos, ela mostrou que sua voz continua incrível.

Quem também deu um show a parte foi o guitarrista James Walborne. O britânico, que assumiu a guitarra solo do Pretenders em 2008, mostrou alta habilidade como guitarrista. James solou incrivelmente e, sem dizer uma palavra, nos explicou porque porque não se encontra covers do Pretenders por aí.

No setlist, clássicos que fizeram o público cantar junto com Chrissie: “Back on the Chain Gain”, “Don’t Get Me Wrong”, “Middle Of the Road”, “I’ll Stand By You” e outras tantas.

Depois de 17 músicas, a banda ainda tocou mais quatro canções no bis. Entre elas, uma homenagem ao precursor do folk rock, Bob Dylan. Chrissie anunciou o cover de “Forever Young”.

No Teatro Positivo, com palco limpo e apenas alguns tecidos de cenário, The Pretenders estava ali com toda sua força. Não havia grandes telões, caixas de som gigantes ou pirotecnias que pudessem acrescentar ali. Não foi preciso. Mesmo num teatro, o show foi forte e histórico para os fãs curitibanos, que tiveram o privilégio de assistir ao espetáculo aqui na capital pela primeira vez. Memorável!