Depois de alguns atrasos, finalmente a estufa do Jardim Botânico de Curitiba será reaberta. E a entrega da obra acontecerá nesta quinta-feira (7), com grande evento e show de luzes a partir das 19h.

De acordo com informações da prefeitura, durante a obra, mais de mil peças de vidro foram trocadas e 16,3 mil metros de borrachas de vedação foram substituídos. Houve recuperação das esquadrias e estruturas metálicas do piso e do mezanino, escadas e calhas.

Trata-se de uma das maiores intervenções desde a inauguração do Jardim Botânico, no início da década de 1990.